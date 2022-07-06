Чинахов о решении перейти в НХЛ: «Там интересней. Когда на лавочке сидишь и смотришь, как играет Макдэвид, – вау»

Теги Авангард Коламбус Эдмонтон НХЛ КХЛ Коннор Макдэвид Спорт-Экспресс Егор Чинахов Хоккей

Егор Чинахов объяснил решение перейти в НХЛ.

21-летний нападающий покинул «Авангард» после завоевания Кубка Гагарина в прошлом году. Он перешел в «Коламбус», в составе которого отыграл минувший сезон. 

– Когда собираетесь в Америку?

– 1-2 сентября. 21-го начинается тренинг-кемп. В лагерь новичков мне уже не нужно.

– Первая шайба в НХЛ. Как это было?

– День не очень удачным был. Я совсем не выспался и чувствовал себя на игре ужасно. А потом – такой момент. Все поддержали, радовались. Кайф.

– Мыслей о том, что рано приехали в НХЛ, не возникало?

– Вообще нет. Лучше там пробиваться, чем здесь. Мне там больше нравится.

– Что вас не устраивало в «Авангарде»?

– Все устраивало. Просто там интересней. Когда на лавочке сидишь и смотришь, как играет Макдэвид, – это... Вау, – сказал форвард.

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