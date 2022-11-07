Владимир Воробьев: «Овечкин – работяга. Он показал молодому поколению, каким должен быть настоящий хоккеист»

подобрал одно слово, которым описал бы форварда .

«Работяга. Сашка – работяга, очень хорошая семья: и отец, и мать. Мы жили недалеко от него, и иногда дядя Миша, отец Саши, возил нас вместе на тренировки.

Сашка был молодой, очень азартный, всегда на тренировку первый, а с нее – последний. Все ему было интересно, и уже в то время мы понимали, что растет будущая звезда.

Мы все болеем сейчас за него, желаем ему продлить свою хоккейную карьеру. Этот парень показал всему молодому поколению, каким должен быть настоящий хоккеист.

Я думаю, он и после игровой карьеры будет помогать и работать на развитие нашего, отечественного хоккея», – сказал бывший нападающий «Динамо», ассистент главного тренера .