«Сент-Луис» поместил Бучневича в список травмированных и подписал Тайлера Питлика на год и 750 тысяч долларов
«Сент-Луис» поместил российского нападающего в список травмированных.
«Блюз» объявили о подписании однолетнего контракта с нападающим Тайлером Питликом на 750 тысяч долларов.
30-летний хоккеист во время тренировочного лагеря находился на просмотром договоре в клубе. В прошлом сезоне Питлик выступал за «Калгари» и «Монреаль», набрав в общей сложности 5 (1+4) очков в 39 играх.
27-летний нападающий Павел Бучневич был помещен в список травмированных. В этом сезоне хоккеист провел один матч против «Коламбуса» (5:2), в котором набрал 2 (1+1) очка.
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