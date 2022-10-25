«Сент-Луис» поместил Бучневича в список травмированных и подписал Тайлера Питлика на год и 750 тысяч долларов

поместил российского нападающего в список травмированных.

«Блюз» объявили о подписании однолетнего контракта с нападающим на 750 тысяч долларов.

30-летний хоккеист во время тренировочного лагеря находился на просмотром договоре в клубе. В прошлом сезоне Питлик выступал за «Калгари» и «Монреаль», набрав в общей сложности 5 (1+4) очков в 39 играх.

27-летний нападающий был помещен в список травмированных. В этом сезоне хоккеист провел один матч против «Коламбуса» (5:2), в котором набрал 2 (1+1) очка.