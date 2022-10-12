Таратухин о задачах «Юнисона» из НМХЛ: «Мы не команда-однодневка. Может быть, выйдем в ВХЛ, а затем и в КХЛ»

сказал, что у клуба НМХЛ «Юнисон» есть амбиции выступать в и КХЛ.

НМХЛ – молодежная лига, ранее известная как Первенство МХЛ.

– В текущем сезоне вы начали свою тренерскую карьеру. Как поступило предложение от «Юнисона»?

– предложили стать главным тренером, и он пригласил меня в качестве помощника. В прошлом году мы вместе играли в чемпионатах Венгрии и Румынии, где выиграли титул. У нас были мысли поехать еще куда-нибудь поиграть, но поступило интересное предложение от «Юнисона». Денис Владиславович предложил попробовать, и я согласился. Переговоры прошли быстро.

– Что именно вас привлекло в варианте с «Юнисоном»? Давно ли думали о тренерской карьере?

– На самом деле, предложение поступило неожиданно. Мы приехали, прошли собеседование и нам все понравилось. Президент клуба понравился нам по человеческим качествам.

«Юнисон» преследует серьезные цели. Мы – не команда-однодневка. Может быть, мы выйдем в ВХЛ, а затем и в КХЛ. Действуем с прицелом на то, чтобы сделать чемпионскую команду. Для начала нам нужно выиграть НМХЛ.

Нам это интересно, потому что в Венгрии и Румынии мы с Денисом Владиславовичем были играющими тренерами. Проводили тренировки, подсказывали и были дядьками в раздевалке. В 39 лет ты относишься к хоккею совсем по-другому, чем в 20. Делаешь это с головой, – сказал бывший игрок клубов .