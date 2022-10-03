Федоров после поражения от СКА: «ЦСКА сделал шаг вперед. Пропущенный гол в овертайме – техническая ошибка, бывает, мы дали себе шанс забить»

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Сергей Федоров считает, что ЦСКА сделал шаг вперед, несмотря на поражение от СКА.

Московская команда проиграла со счетом 2:3 в овертайме.

– СКА – хорошая быстрая команда. Забила вовремя важные голы. Может, так не кажется, но наша команда сделала шаг вперед. Но в 4-6 эпизодах не смогли вывезти шайбу из своей зоны. Как говорится, в хоккее не срежешь угол.

Мы понимаем, над чем надо доработать. Думаю, после выезда будем в нормальной физической и моральной форме.

– Как оцените то, что произошло в овертайме? Были моменты, но результат неудовлетворительный.

– Этот прием мы используем постоянно. Я считаю, у нас есть преимущество, его надо использовать, наша команда к этому готова.

Пропущенный гол – это техническая ошибка, потеря концентрации, все бывает. Но мы дали себе шанс забить и выиграть в овертайме – это факт. Проблема в моментах, когда мы привезли себе минуту-полторы работы в своей зоне.

– Держали в голове, что СКА хорошо обороняется? Или сразу после выигранного вбрасывания вратарь едет на лавку?

– Держали в голове, что СКА – быстрая команда. Были сомнения, волнения, но решили идти этим путем.

Мы зашли в зону, контролировали шайбу. Подвел технический брак. Мы уважаем уровень соперника, но знаем свои силы. Доказали, что можем забивать в этой ситуации.

Всегда смотрю по состоянию игроков, не устали ли они. Но сегодня была живая игра, и почему бы нет. Поэтому решили попробовать и сегодня тоже.

– Не кажется, что все началось с действий Полтапова, который дал пас поперек, и команде пришлось обороняться?

– Концентрироваться на ком-то не надо. Ребята знают свои ошибки, недостатки, они смотрят свои смены, они образованные люди в этом плане. Надеюсь, после выезда на Восток будем той командой, которая может побеждать, – сказал главный тренер ЦСКА.

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