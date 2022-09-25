Тренер «Ак Барса» Бабенко о перестановках в тройках: «Звено Семенова неплохо себя показывает. Их не трогаем»

сказал, что в довольны игрой звена .

– Какие основные выводы были сделаны после матча против «Спартака» (0:2 – прим. Sports.ru)?

– Мы не смогли забросить шайбу, это нужно исправлять. Необходимо дорожить моментами, которые создаем. Ну и, конечно, исправлять игру в большинстве.

– Будут ли изменения в составе? Сформировались уже стабильные звенья?

– Звено Семенова, на наш взгляд, неплохо себя показывает, у них есть взаимопонимание, их не трогаем. Нужно смотреть, чтобы каждое звено приносило пользу для команды, поэтому делаются корректировки.

– Чем может удивить «Трактор»?

– В команде есть мастера, которые могут исполнить и реализовывать голевые моменты, с ними надо сыграть поближе и плотнее. А что касается традиционной игры , то нельзя позволять сопернику вести, потому что они очень здорово умеют играть на удержание.

Наша задача сейчас – владеть инициативой и реализовывать те моменты, которые создаем, – сказал тренер казанского клуба.