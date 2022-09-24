Вайсфельд о 2 очках Шипачева в 8 матчах: «Странная история. С таким составом у «Ак Барса» ни одной шайбы в большинстве – аномалия какая-то»

считает загадочным спад форварда .

– Почему в «Ак Барсе» вдруг сник Шипачев? Лучший бомбардир прошлого сезона сейчас даже не входит в топ-30 самых результативных игроков КХЛ. На его счету ни одной результативной передачи (2+0 в 8 матчах сезона – прим. Sports.ru).

– Это странная история. У меня нет объяснений, почему у Шипачева так резко упала результативность.

То, что с таким составом «Ак Барс» в большинстве ни одной шайбы не забросил – просто аномалия какая-то. Но у казанцев есть один большой плюс – они набирают очки даже с явно плохой игрой.

Это как раз говорит о высоком классе, о том, что резерв у «Ак Барса» есть. Потому что если они при такой игре побеждают, то, когда у них наладится большинство, «барсы» в полном порядке будут.

– У конкретно Шипачева игра наладится?

– Не вижу ни одной объективной причины, чтобы Вадим не вышел на свой привычный уровень бомбардира. Если только какие-то травмы, о которых мы не знаем. Это сильный игрок, у него сильные партнеры.

Может, «химию» в звене никак не найдут? Хотя сейчас рядом с Шипачевым ребята, которые с ним уже успешно играли, – Галиев, Кагарлицкий… – сказал бывший генменеджер клубов .