Завгородний о Северной Америке: «Нехорошая поездка получилась. Но я старался не унывать из‑за того, что не играл, оставался на позитиве»

подвел итоги матча с (2:5).

– Сложный матч с ЦСКА получился, особенно в первых двух периодах. В третьем мы немного выдохнули, начали играть более спокойно. Наверное, потому что ответственность за результат уже не давила.

– Как себя чувствуете после возвращения в ?

– Я провел предсезонку с командой, так что уже успел привыкнуть. Сейчас потихоньку вкатываюсь. Думаю, что буду добавлять от игры к игре.

– Андрей Назаров считает, что поездка в Америку вам на пользу не пошла. Согласны?

– Можно сказать, нехорошая поездка получилась. Но я старался не унывать из‑за того, что не играл, оставался на позитиве, тренировался, работал. Сейчас набираю игровую форму.

– У вас есть какой‑то личный план на этот сезон?

– Каких‑то конкретных цифр я не ставил. Просто хочу хорошо его отыграть. Чтобы наша команда в целом хорошо выступила и попала в плей‑офф. Вот такая цель, – сказал экс-нападающий системы «Калгари», сейчас выступающий за .

Завгородний о лицемерии в Северной Америке: «Такая культура, наверное. Тренеры говорят: «Ты нам очень нужен». И спокойно могли не ставить в состав»