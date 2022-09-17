Заварухин о 5:2 с «Сибирью»: «Боевая игра. Второй период стал решающим»

Главный тренер оценил победу над (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Встречались с лидером конференции, хорошая, боевая игра. Первые смены контролировали ход матча, но ненужное удаление перевернуло игру. Поговорили с ребятами в раздевалке, второй период стал решающим, более дисциплинированно сыграли.

Были переживания, что «Сибирь» мало пропускает, их быстрые нападающие блокируют много бросков. Ребята выполнили установку, идем дальше.

Матч подавали как заочное противостояние тренеров? Я не читал СМИ, что там писали журналисты. Старался выходить, как будто это обычный матч. Что лукавить, охота было обыграть «Сибирь» — мне нравились годы, нравился клуб. Но сейчас я работаю в «Автомобилисте», мне все нравится», – сказал .