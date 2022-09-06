«Витязь» представил черную ретроформу с оригинальной эмблемой клуба. На рукавах – изображение кольчуги

«Витязь» представил черную ретроформу с оригинальной эмблемой клуба.

На свитерах также присутствует логотип букмекерской компании PARI, недавно заключившей с клубом спонсорский контракт.

«Витязь» несколько раз менял прописку, проводя домашние матчи в разных городах Подмосковья. Новая ретроформа, по задумке партнеров, должна помочь клубу провести еще один успешный сезон за пределами родного Подольска.

На игровые свитера команды нанесены несколько символических элементов. Центральную часть займет редизайн оригинальной эмблемы 1996 года.

На рукавах появится изображение кольчуги, на плечах – отсылки к Чехову и Подольску (в этих городах команда базировалась ранее). Игровые номера выполнены особым шрифтом.

Напомним, из-за проблем с ареной в своем родном Подольске «Витязь» в новом сезоне проводит домашние матчи в Балашихе», – говорится в релизе.

Фото: пресс-служба «Витязя».