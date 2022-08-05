Алексей Емелин: «На меня подали в суд в Казани за хранение каких-то наркотиков. Для меня это было шоком»

рассказал, как на него подали в суд в Казани.

Хоккеист был госпитализирован после первого матча с «Ак Барсом» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина-2021. Сообщалось, что в анализах игрока нашли сильнодействующие лекарства с кодеином. Их приняли за наркотики.

– Вы так и не рассказывали, что же с вами случилось в Казани во время финала Востока.

– Версии и теории так и остались. До сих пор нет окончательного диагноза, врачи так и остались догадываться, что это могло быть. Никто не может сказать.

– В больницу вы попали не сразу после столкновения с Лукояновым в первом матче, а позже?

– Нет, не сразу. Врачи пытались это привязать, делали исследование, но эта версия не подтвердилась.

– В тот момент было страшно за свою жизнь?

– В этот момент даже думать было о чем-то тяжело. Состояние было очень плохое. О плохом думать не было времени. Просто хотелось, чтобы стало получше, чтобы выдохнуть.

– Через сколько вам стало лучше? Вы ведь потом появились на трибунах в Балашихе.

– Тогда и стало получше. Меня отпустили врачи, хотя не хотели. Я уже не мог больше лежать в больнице и просил, чтобы меня отпустили на денечек, хотел сменить атмосферу.

– Сейчас ничего не беспокоит?

– Нет, все нормально, организм восстановился, никаких ограничений нет.

– Была информация, что вы собирались подавать в суд на казанские СМИ, которые распространяли фейки о вас. Так ли это?

– Нет, я ни на кого не собирался подавать в суд. В суд подали на меня, было судебное дело за хранение каких-то непонятных наркотиков. Для меня это вообще было шоком.

– В Казани на вас подали в суд?

– Да, в Казани завели дело.

– Чем это закончилось?

– Ничем. Все как-то пропало, сошло на нет, – сказал защитник минского .

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