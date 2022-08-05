Грудинин о хитах Емелина: «Если там все по правилам, то его действия можно связать с большим опытом. У таких игроков всегда ищешь для себя что-то новое»

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Владимир Грудинин сказал, что наблюдает за хитами Алексея Емелина и берет пример. 

В матчах Sochi Hockey Open Емелин применил два жестких силовых приема: против Александра Никишина из СКА и Матвея Мичкова из сборной России U25. 

«Когда смотришь на таких опытных игроков, как Емелин, то всегда ищешь для себя что-то новое, что поможет в игре. Если там все по правилам, то его действия можно связать с большим опытом.

Габариты при силовой игре важны, но важно и занимать правильную позицию. Всегда есть точка опоры, за счет которой любого соперника можно сдвинуть с позиции и найти против него противоядие.

За мою небольшую карьеру удавалось применять силовые приемы, бывало, что приходилось и «мельницу» использовать», – сказал защитник ЦСКА.

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