Грудинин о хитах Емелина: «Если там все по правилам, то его действия можно связать с большим опытом. У таких игроков всегда ищешь для себя что-то новое»

Владимир Грудинин сказал, что наблюдает за хитами Алексея Емелина и берет пример.
В матчах Sochi Hockey Open Емелин применил два жестких силовых приема: против Александра Никишина из СКА и Матвея Мичкова из сборной России U25.
«Когда смотришь на таких опытных игроков, как Емелин, то всегда ищешь для себя что-то новое, что поможет в игре. Если там все по правилам, то его действия можно связать с большим опытом.
Габариты при силовой игре важны, но важно и занимать правильную позицию. Всегда есть точка опоры, за счет которой любого соперника можно сдвинуть с позиции и найти против него противоядие.
За мою небольшую карьеру удавалось применять силовые приемы, бывало, что приходилось и «мельницу» использовать», – сказал защитник ЦСКА.