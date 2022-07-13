«Филадельфия» пытается обменять ван Римсдайка, набравшего «минус 33» за сезон. Клубы хотят высокий пик в придачу

Форвард Джеймс ван Римсдайк может покинуть «Филадельфию».

Как сообщает известный инсайдер Рено Лавуа, «Флайерс» прикладывают усилия, чтобы обменять 33-летнего американца. Некоторые клубы НХЛ заинтересованы, но хотят получить от «Филадельфии» высокий драфт-пик в придачу.

«Не думаю, что это имеет смысл для «Флайерс», – дал свою оценку ситуации Лавуа.

В минувшем сезоне нападающий набрал 38 (24+14) очков в 82 матчах чемпионата при суммарном показателе полезности «минус 33».

Контракт игрока с кэпхитом 7 миллионов долларов рассчитан до лета 2023 года.

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