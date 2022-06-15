«Детройт» подписал экс-вратаря «Металлурга» Олкинуору на год. Контракт двусторонний

подписал экс-вратаря Юхо Олкинуору на год.

Соглашение с 31-летним финном является двусторонним. По данным CapFriendly, зарплата игрока на уровне составит 750 тысяч, – 375 тысяч. При этом за сезон гарантирована сумма не менее 425 тысяч.

Ожидается, что Олкинуора начнет сезон в фарм-клубе, где составит тандем с Себастьяном Коссой.

В последние 2 сезона вратарь выступал за «Металлург» в . С его статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.

В составе сборной Финляндии Олкинуора в этом сезоне выиграл Олимпиаду-2022 в Пекине (был запасным вратарем, провел 1 матч) и ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии (одержал 8 побед в 8 матчах, был признан лучшим вратарем и MVP турнира).