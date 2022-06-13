Тренер «Колорадо» Беднар: «В раздевалке уже говорят о том, как обыграть «Тампу». Высококвалифицированная команда в обороне, опасна в нападении, отличный вратарь»

Главный тренер поделился ожиданиями перед финалом Кубка Стэнли против «Тампы».

«Это команда с по-настоящему глубоким составом. Высококвалифицированная команда в обороне. Опасны в нападении. Отличный голкипер.

Так что победить эту команду очень сложно. Мы должны быть готовы к тому вызову, которые перед нами стоит.

Все уже поглощают информацию. В нашей раздевалке ведутся разговоры о том, как нам обыграть .

У нас было пару дней, чтобы расслабиться, а затем мы вернулись к работе и постепенно увеличивали интенсивность на каждой тренировке», – сказал .

Первый матч финала Кубка Стэнли состоится на домашнем льду «Эвс» в ночь со среды на четверг – в 03:00 по московскому времени.