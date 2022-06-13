Защитник «Колорадо» Байрэм: «Тампа» выиграла два кубка подряд, но «Колорадо» уверен в своих силах. Нужно показать лучший хоккей, чтобы обыграть их»

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Боуэн Байрэм заявил, что «Колорадо» важно продемонстрировать лучшую игру для победы над «Тампой».

В ночь со среды на четверг по московскому времени команды проведут первый матч в рамках финальной серии Кубка Стэнли.

«Тампа» – это очень хорошая команда, безусловно. Они выиграли два Кубка Стэнли подряд.

Но мы уверены в своих силах. У нас тоже очень хорошая команда. Попасть в финал Кубка Стэнли не так легко.

Как сказал Габриэль Ландескуг, мы предвкушаем это противостояние.

У соперника отличная команда, поэтому нужно показать лучший хоккей, чтобы обыграть их. Мы взволнованы перед этим вызовом», – сказал защитник «Эвеланш».

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