Защитник «Колорадо» Байрэм: «Тампа» выиграла два кубка подряд, но «Колорадо» уверен в своих силах. Нужно показать лучший хоккей, чтобы обыграть их»

заявил, что важно продемонстрировать лучшую игру для победы над «Тампой».

В ночь со среды на четверг по московскому времени команды проведут первый матч в рамках финальной серии Кубка Стэнли.

– это очень хорошая команда, безусловно. Они выиграли два Кубка Стэнли подряд.

Но мы уверены в своих силах. У нас тоже очень хорошая команда. Попасть в финал Кубка Стэнли не так легко.

Как сказал Габриэль Ландескуг, мы предвкушаем это противостояние.

У соперника отличная команда, поэтому нужно показать лучший хоккей, чтобы обыграть их. Мы взволнованы перед этим вызовом», – сказал защитник «Эвеланш».