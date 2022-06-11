Парфимович о Шалагине: «Он умеет принимать неординарные решения в атаке. Минское «Динамо» дает ему шанс заиграть на новом уровне»

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Андрей Парфимович прокомментировал переход Михаила Шалагина в минское «Динамо».

«Это довольно аккуратный выбор с нашей стороны. Мы предоставили Михаилу двусторонний контракт, чтобы дать возможность проявить себя безусловно талантливому форварду с набором хороших качеств.

Шалагин умеет и может принимать неординарные решения на льду при игре в атаке, плюсом также являются его габариты. Техническое оснащение также на уровне.

Многое будет зависеть прежде всего от него самого. Мы даем ему шанс заиграть на новом уровне и рассчитываем увидеть лучший хоккей в его исполнении», – сказал экс-генменеджер, а ныне ведущий специалист спортивного отдела «Динамо».

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