Парфимович о Шалагине: «Он умеет принимать неординарные решения в атаке. Минское «Динамо» дает ему шанс заиграть на новом уровне»

Андрей Парфимович прокомментировал переход Михаила Шалагина в минское «Динамо».
«Это довольно аккуратный выбор с нашей стороны. Мы предоставили Михаилу двусторонний контракт, чтобы дать возможность проявить себя безусловно талантливому форварду с набором хороших качеств.
Шалагин умеет и может принимать неординарные решения на льду при игре в атаке, плюсом также являются его габариты. Техническое оснащение также на уровне.
Многое будет зависеть прежде всего от него самого. Мы даем ему шанс заиграть на новом уровне и рассчитываем увидеть лучший хоккей в его исполнении», – сказал экс-генменеджер, а ныне ведущий специалист спортивного отдела «Динамо».