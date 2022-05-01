Прайс о продолжении карьеры: «Колено продолжает опухать. Многое под вопросом. Не верю, что в течение сезона все будет стабильно»

Вратарь не уверен, что сможет продолжить карьеру.

Канадец не играл с с июля 2021-го по апрель 2022-го после операции на колене, перенесенной в межсезонье.

«У меня продолжает сильно опухать колено. Я довольно хорошо сыграл с «Флоридой», но есть некоторые аспекты вратарской игры, которые сейчас требуются, и которые мне трудно выполнить», – сказал 34-летний хоккеист.

Также Прайс ответил на вопрос, сможет ли он сыграть 50-60 матчей в следующем сезоне.

«Честно – я думаю, нет. Не верю, что сейчас все будет стабильно в течение всего сезона. Так что многое здесь под вопросом. К счастью для меня, летом у меня много времени на подготовку.

Думаю, что лучшее, что я могу сделать, – продолжать сохранять позитив и делать все возможное, чтобы начать следующий сезон», – сказал голкипер.

Прайс отметил, что подошел к игре с «Пантерс» так, будто это его последний матч.

«Весь этот день был для меня исключительным. Я отлично выспался, все было на пять с плюсом. Если все так [и это мой последний матч], это был бы отличный способ [закончить]», – добавил Прайс.