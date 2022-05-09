Марат Хуснутдинов: «Важно, что удалось сделать такой турнир в Санкт-Петербурге. Сборная была собрана из разных команд, атмосфера была отличной»

высказался после победы сборной России на турнире в Санкт-Петербурге.

В финале команда обыграла Беларусь (3:2).

«Важно, что удалось сделать такой турнир. Хорошо, что получилось взять этот кубок для нашего коллектива. Сборная была собрана из разных команд очень быстро, и отличной была атмосфера с первой тренировки, буду скучать по ребятам.

«Юбилейный» нас так подтащил. Было прекрасно слышно наших болельщиков, и мы рады, что удалось сделать хотя бы небольшой праздник нашему городу. Хорошо, что забили свои голы и хорошо сыграли в обороне», – сказал нападающий сборной России.