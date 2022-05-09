Тертышный о победе над Беларусью: «Классная игра, классный камбэк. Доля позитива для людей в непростое время»

считает, что на турнире в Санкт-Петербурге была классная атмосфера.

В финале сборная России обыграла команду Беларуси со счетом 3:2.

«На турнире была классная атмосфера от первой секунды до финальной сирены решающего матча. В его начале немного раскачивались, но довели дело до победы.

Классная игра, классный камбэк. Думаю, болельщикам понравилось. Доля такого позитива для людей в непростое время. Все супер!

Планы на лето? Следите за соцсетями, подписывайтесь – там все будет. Лично я прилечу сейчас в Челябинск, через недельку на море. Буду там месяц, потом возвращаюсь. Вот и весь план – забыть, переключиться, побыть с семьей и просто круто провести время», – сказал нападающий сборной России.