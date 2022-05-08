Алекно о сборной России по хоккею на Олимпиаде-2014: «Может, это специфика русского человека, но я убежден, что только неудача помогает сделать объективный анализ»

Владимир Алекно высказался о поражении сборной России по хоккею на Олимпиаде-2014 в Сочи.

«Часто задают вопрос, почему наша сборная по хоккею не выиграла свои основные Олимпийские игры в Сочи. Вы знаете, работал тогда Зинэтула [Билялетдинов] в сборной, хороший мой приятель. У меня была возможность смотреть, как они готовятся.

Ребята работали на износ, у них имелось огромное желание и старание выиграть эти Олимпийские игры в Сочи, так же, как и у меня в Пекине. Мы очень хотели, пахали просто на износ. Но ни они, ни мы их не выиграли. Я в Пекине занял третье место, после чего меня сняли.

Вот сегодня я также убежден, что для достижения великой победы и вообще великого одного старания очень мало. Почему вы не исключаете, что ваши конкуренты не имеют такое же желание и старание? Нужно что-то большее. Я, конечно, расстроился, это был шок, я был тогда освобожден от клуба, и, после того как меня сняли, поступило предложение приехать в Казань и возглавить клуб «Динамо-Таттрансгаз», сегодня это «Зенит-Казань». Я его принял.

Может, это специфика русского человека, но сегодня глубоко убежден, что только неудача, стресс, когда ты стоишь у пропасти, тебе помогает сделать объективный анализ и после этого шага назад сделать три вперед», – приводит слова бывшего главного тренера сборной России по волейболу «Бизнес Online».