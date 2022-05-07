Василевский и Кучеров пропустили тренировку «Тампы». Игрокам дали отдохнуть

Российские хоккеисты пропустили тренировку «Тампы».

Вратарь Андрей Василевский и нападающий не вышли на лед во время тренировки команды в субботу.

Джон Купер сообщил, что игрокам был предоставлен отдых.

Главный тренер «Лайтнинг» сообщил, что в составе команды не планируется изменений в 4-м матче серии с «Торонто».

В третьей игре серии, в которой уступила 2:5, Василевский отразил 31 бросок из 34, а Кучеров не набрал очков за результативность.

«Торонто» уже забил Василевскому 11 голов и повел в серии. Это точно та команда, которую считали неудачником?