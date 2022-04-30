Мэттьюс забросил 60 шайб в 73 играх и выиграет «Морис Ришар Трофи» во 2-й раз подряд. Овечкин – 4-й в гонке снайперов

забросил 60 шайб в 73 играх и выиграет «Ришар Трофи» во 2-й раз подряд.

Форвард пропустил заключительный матч регулярного чемпионата против «Бостона» (5:2).

24-летний американец во 2-й раз подряд станет обладателем «Морис Ришар Трофи» – приза лучшему снайперу сезона.

Второе место в гонке занял форвард (55 шайб), третье – форвард (52), четвертое – капитан (50), пятое – форвард «Миннесоты» (47).

Официально итоги регулярки будут подведены 1 мая, когда состоится заключительный матч между «Виннипегом» и «Сиэтлом». Если форвард «Джетс» Кайл Коннор (46) примет в нем участие, то может войти в топ-5.