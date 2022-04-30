Мэттьюс забросил 60 шайб в 73 играх и выиграет «Морис Ришар Трофи» во 2-й раз подряд. Овечкин – 4-й в гонке снайперов

Теги рейтинги Рейнджерс Торонто Вашингтон Миннесота Эдмонтон Александр Овечкин НХЛ Крис Крайдер Леон Драйзайтль Кирилл Капризов Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс забросил 60 шайб в 73 играх и выиграет «Ришар Трофи» во 2-й раз подряд.

Форвард «Торонто» пропустил заключительный матч регулярного чемпионата против «Бостона» (5:2). 

24-летний американец во 2-й раз подряд станет обладателем «Морис Ришар Трофи» – приза лучшему снайперу сезона. 

Второе место в гонке занял форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (55 шайб), третье – форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер (52), четвертое – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (50), пятое – форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (47). 

Официально итоги регулярки будут подведены 1 мая, когда состоится заключительный матч между «Виннипегом» и «Сиэтлом». Если форвард «Джетс» Кайл Коннор (46) примет в нем участие, то может войти в топ-5. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные