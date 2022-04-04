Владимир Плющев: «Замена Брагина на Ротенберга – смехотворная ситуация, нелепо обсуждать. К хоккею это не имеет никакого отношения»

высказался о назначении главным тренером СКА.

– СКА по ходу регулярного чемпионата игрой и результатом вроде бы внушал оптимизм своим болельщикам и закончил на более высокой позиции, чем тот же . Почему СКА сейчас сдал?

– Сложно назвать все факторы. Думаю, у СКА возникли проблемы в организации и завершении атак, в реализации большинства.

Когда петербуржцы проводили предыдущую серию со «Спартаком», процент реализации лишнего игрока вообще приближался к нулевому уровню. Как можно с таким показателем что-то решать, если у вас нет наигранных комбинаций, готовых решений?

В принципе, ЦСКА – далеко не феноменальная команда. Но в нынешней ситуации москвичи смотрятся достаточно мощно на уровне СКА. Поэтому не думаю, что петербуржцы смогут что-то противопоставить противнику.

– Получается, что это большой минус для нашего хоккея, если ЦСКА, не демонстрируя ничего феноменального, так доминируют над своими соперниками?

– Да, огромный минус. Уровень нашего хоккея давным-давно упал. Имеем в наличии средненькие коллективы.

Ни одна команда КХЛ не сможет противостоять соперникам из НХЛ, даже если брать заокеанских аутсайдеров. Ни одна! И это надо понять и сделать выводы. Но если руководство от фактов отмахивается, что сделаешь? Видимо, в «верхах» считают, что у нас все хорошо.

– Возникает резонный вопрос: в чем был смысл замены Брагина на Ротенберга в середине сезона, если никаких положительных изменений в игре СКА не произошло?

– Да это вообще нелепо обсуждать! Смехотворная ситуация! Замена Брагина на Ротенберга и тому подобное. Видимо, кому-то такие действия нравятся, но к хоккею они не имеет никакого отношения.

– Почему пока так неубедительно в плей-офф выглядят лидеры атаки СКА – Гусев и Бурдасов? Регулярно забивает только Кузьменко.

– Видимо, потому, что так была построена технико-тактическая подготовка. Поэтому я не удивлюсь, если нынешним летом вновь много российских игроков уедет в Северную Америку. Даже в не очень сильные лиги, – сказал бывший тренер сборной России.