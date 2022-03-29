Вайсфельд о ЦСКА: «У них все слишком хорошо – это единственный минус. В регулярке не было ощущения, что они на голову сильнее соперников»

заявил, что впечатлен игрой в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Если честно, на меня очень сильное впечатление в плей-офф КХЛ производит ЦСКА.

Я очень удивлен в хорошем смысле. Единственный минус, который я вижу у ЦСКА – у них все слишком хорошо.

Неужели это так будет до Кубка? Просто какое-то невероятное впечатление оставляют.

При этом в регулярке не было ощущения, что они на голову сильнее своих соперников», – заявил бывший генеральный менеджер клубов .

ЦСКА встретится со СКА в финале Западной конференции.

Мы не воспринимаем Ротенберга и Федорова как тренеров. Но почему тогда они побеждают?