Вратарь «Миннесоты» Тэлбот сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 28 бросков «Вегаса». Флери был его сменщиком

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Вратарь «Миннесоты» Кэм Тэлбот сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 28 бросков «Вегаса».

«Уайлд» обыграли «Голден Найтс» со счетом 3:0. 

На дедлайне «Миннесота» приобрела у «Чикаго» вратаря Марка-Андре Флери

Он успел присоединиться к новой команде и был заявлен на матч с «Вегасом» в качестве запасного вратаря.

Как и сообщалось ранее, защитник Дмитрий Куликов отдал Флери 29-й номер, а сам вернулся к 7-му, под которым ранее играл за «Флориду» и «Виннипег». 

Со статистикой Тэлбота можно ознакомиться здесь, Флери – здесь

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