11 заключенных готовят 5928 тонн металлоконструкций для «Арены-Омск». Контракт – на 110 тысяч рублей

К строительству «Арены-Омск» привлечены 11 заключенных.

В центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №3 УФСИН России по Омской области для нового спортивного объекта изготавливаются металлические конструкции.

По контракту на 110 тысяч рублей заключенные, имеющие образование сварщика или сборщика металлоконструкций, подготовят 5 928 тонн изделий, отгрузка уже идет.

«Привлечение осужденных к оплачиваемому труду позволит им не только своевременно и в полном объеме исполнять исковые обязательства по возмещению ущерба потерпевшим согласно приговору суда, но и также компенсировать государству затраты, связанные с их содержанием в исправительном учреждении», – подчеркнули в УФСИН.

Готовность «Арены-Омск» превышает 67%