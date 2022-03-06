Годро вошел в топ-5 бомбардиров в истории «Калгари». У него 565 очков в 574 матчах

Джонни Годро вошел в топ-5 бомбардиров в истории «Калгари».
Форвард «Флэймс» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:3 ОТ).
Теперь на счету 28-летнего американца 565 (192+373) очков в 574 матчах за «Флэймс».
Он стал 5-м бомбардиром в истории клуба и франшизы (с учетом достижений «Атланты Флэймс»), опередив Гэри Сутера (564 очка в 617 матчах) и Кента Нильссона (562 в 425).
Лидером по числу очков в истории «Калгари» является Джером Игинла (1095 очков в 1219 матчах). Второе место занимает Теорен Флери (830 в 791), на третьем месте — Эл Макиннис (822 в 803), на четвертой строчке — Джо Нуиндайк (616 в 577).