Годро вошел в топ-5 бомбардиров в истории «Калгари». У него 565 очков в 574 матчах

вошел в топ-5 бомбардиров в истории «Калгари».

Форвард «Флэймс» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (4:3 ОТ).

Теперь на счету 28-летнего американца 565 (192+373) очков в 574 матчах за «Флэймс».

Он стал 5-м бомбардиром в истории клуба и франшизы (с учетом достижений «Атланты Флэймс»), опередив Гэри Сутера (564 очка в 617 матчах) и Кента Нильссона (562 в 425).

Лидером по числу очков в истории является (1095 очков в 1219 матчах). Второе место занимает Теорен Флери (830 в 791), на третьем месте — Эл Макиннис (822 в 803), на четвертой строчке — (616 в 577).