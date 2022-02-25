Берюбе – 2-й вратарь в истории «Коламбуса» с 3 победами в первых 3 матчах за клуб. Он отразил 39 из 42 бросков «Флориды»

Берюбе – 2-й вратарь в истории с 3 победами в первых 3 матчах за клуб.

30-летний канадец отразил 39 бросков из 42 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (6:3) и был признан его второй звездой.

Берюбе повторил достижение , тоже выигравшего 3 первых матча из 3 в сезоне-2008/09.

Он стал первым номером «Блю Джекетс», так как Йоонас Корписало, Элвис Мерзликин и Даниил Тарасов травмированы. Его сменщиком в этом матче был Джет Гривс.

До этого сезона Берюбе не играл в с апреля 2018 года, когда выступал за «Чикаго».