Берюбе – 2-й вратарь в истории «Коламбуса» с 3 победами в первых 3 матчах за клуб. Он отразил 39 из 42 бросков «Флориды»

Теги Флорида Коламбус НХЛ Стив Мэйсон Жан-Франсуа Берюбе Хоккей

Берюбе – 2-й вратарь в истории «Коламбуса» с 3 победами в первых 3 матчах за клуб.

30-летний канадец отразил 39 бросков из 42 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (6:3) и был признан его второй звездой. 

Берюбе повторил достижение Стива Мэйсона, тоже выигравшего 3 первых матча из 3 в сезоне-2008/09. 

Он стал первым номером «Блю Джекетс», так как Йоонас Корписало, Элвис Мерзликин и Даниил Тарасов травмированы. Его сменщиком в этом матче был Джет Гривс. 

До этого сезона Берюбе не играл в НХЛ с апреля 2018 года, когда выступал за «Чикаго». 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные