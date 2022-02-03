Шипачев и Фаткулина будут знаменосцами России на Олимпиаде-2022

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина будут знаменосцами национальной команды на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине.

«Начиная с Олимпийских игр в Токио, МОК рекомендовал всем национальным олимпийским комитетам выбирать сразу двух спортсменов, которые будут нести флаг на церемонии открытия. Главная задача данной инициативы – продемонстрировать приверженность олимпийского движения принципам гендерного равенства.

Для Ольги Фаткулиной Игры в Пекине станут третьими в карьере: в 2010 году она выступала в Ванкувере, а в 2014 завоевывала серебряную медаль на дистанции 500 метров в Сочи. На чемпионате мира-2013 она заняла первое место на тысяче метров. В разные годы Фаткулина дважды становилась серебряным и четырежды бронзовым призером этого престижного старта.

Вадим Шипачев становился победителем олимпийского хоккейного турнира на Играх в Пхенчхане. Также он является чемпионом мира-2014 и неоднократным призером этих соревнований. На клубном уровне Шипачев дважды становился обладателем Кубка Гагарина», – говорится на сайте Олимпийского комитета России.