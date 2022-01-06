Кучеров сыграет против «Калгари». Он пропустил 32 матча «Тампы» из-за травмы

Нападающий возвращается в состав после травмы.

Россиянин сможет сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ против . Форварда выводят из списка травмированных.

«Я ожидаю, что он сыграет. Он готов», – заявил главный тренер команды .

На утренней раскатке нападающий тренировался в звене с Брэйденом Пойнтом и Ондржеем Палатом.

Кучеров пропустил последние 32 игры «Лайтнинг» в чемпионате из-за повреждения нижней части тела, которое он получил 16 октября в матче с «Вашингтоном».

В трех матчах текущего сезона Кучеров набрал 4 (1+3) очка.