Кучеров сыграет против «Калгари». Он пропустил 32 матча «Тампы» из-за травмы

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Нападающий Никита Кучеров возвращается в состав «Тампы» после травмы.

Россиянин сможет сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари». Форварда выводят из списка травмированных.

«Я ожидаю, что он сыграет. Он готов», – заявил главный тренер команды Джон Купер.

На утренней раскатке нападающий тренировался в звене с Брэйденом Пойнтом и Ондржеем Палатом.

Кучеров пропустил последние 32 игры «Лайтнинг» в чемпионате НХЛ из-за повреждения нижней части тела, которое он получил 16 октября в матче с «Вашингтоном».

В трех матчах текущего сезона Кучеров набрал 4 (1+3) очка.

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