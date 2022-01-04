Борис Ротенберг о сыне во главе СКА: «Роман сделал свой выбор. Он вырос в тренерской семье, должно получиться»

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Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал назначение своего сына Романа Ротенберга на пост главного тренера хоккейного СКА.

«Это его выбор и ответственность. Он сделал свой выбор.

Роман вырос в тренерской семье. Поэтому я думаю, что у него должно получиться», – сказал Ротенберг.

Ротенберг поздравил отца с 65-летием: «Лучший тренер в моей жизни. Мы прошли трудные 80-е и 90-е, но всегда оставались настоящей семьей»

🎞 СКА – не клуб, а сериал. Теперь там главный тренер – Роман Ротенберг!

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