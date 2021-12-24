Афиногенов о футболистах: «Они как артисты, свой театр. Картинно падать для них – нормально. Роналду – крутой, хотя все равно падает»

Бывший нападающий сборной России Максим Афиногенов, сыгравший 651 матч в НХЛ, ответил на вопрос относительно контактной борьбы в футболе по сравнению с хоккеем.
– Хоккей не любит слабых. А вот футбол? Хоккеисты спокойно держат жесткие удары, им накладывают швы и они через несколько минут продолжают игру. В футболе такого нет. В чем отличие?
– У них немножко другое. Они как артисты.
Я не думаю, что они какие-то слабые или плаксы. Они всегда картинно падали – это нормально для них.
Тот же Роналду – у него что, нет стержня и характера? Он крутой парень, хотя все равно падает. У них там свой театр, – сказал Афиногенов.