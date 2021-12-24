Афиногенов о футболистах: «Они как артисты, свой театр. Картинно падать для них – нормально. Роналду – крутой, хотя все равно падает»

Теги премьер-лига Россия Максим Афиногенов НХЛ КХЛ Хоккей

Бывший нападающий сборной России Максим Афиногенов, сыгравший 651 матч в НХЛ, ответил на вопрос относительно контактной борьбы в футболе по сравнению с хоккеем.

– Хоккей не любит слабых. А вот футбол? Хоккеисты спокойно держат жесткие удары, им накладывают швы и они через несколько минут продолжают игру. В футболе такого нет. В чем отличие? 

– У них немножко другое. Они как артисты.

Я не думаю, что они какие-то слабые или плаксы. Они всегда картинно падали – это нормально для них.

Тот же Роналду – у него что, нет стержня и характера? Он крутой парень, хотя все равно падает. У них там свой театр, – сказал Афиногенов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные