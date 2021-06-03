Драйзайтль забросил 17 шайб в первых 15 матчах сезона. Это 1-й такой случай после Симона Ганье в 2005 году

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (5:2).
В активе немца стало 17 голов в первых 15 матчах команды в сезоне. Это лучший снайперский старт в лиге на таком отрезке с сезона-2005/06, когда столько забил Симон Ганье, игравший за «Филадельфию» (в итоге – 47 голов в 72 матчах).
В истории «Эдмонтона» в первых 15 матчах команды в сезоне больше забивал только Уэйн Гретцки (19 голов, 1983/84).
Драйзайтль упрочил лидерство в гонке снайперов и бомбардиров (33 очка).
В первой он опережает капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на 5 голов, во второй – своего партнера Коннора Макдэвида на 4 очка.