Драйзайтль забросил 17 шайб в первых 15 матчах сезона. Это 1-й такой случай после Симона Ганье в 2005 году

Форвард сделал дубль в матче регулярного чемпионата с (5:2).

В активе немца стало 17 голов в первых 15 матчах команды в сезоне. Это лучший снайперский старт в лиге на таком отрезке с сезона-2005/06, когда столько забил , игравший за «Филадельфию» (в итоге – 47 голов в 72 матчах).

В истории «Эдмонтона» в первых 15 матчах команды в сезоне больше забивал только Уэйн Гретцки (19 голов, 1983/84).

Драйзайтль упрочил лидерство в гонке снайперов и бомбардиров (33 очка).

В первой он опережает капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на 5 голов, во второй – своего партнера Коннора Макдэвида на 4 очка.