«Вашингтон» планирует подписать новый контракт с Овечкиным до открытия рынка свободных агентов 28 июля

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Брайан Маклеллан Хоккей

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан сообщил, что клуб рассчитывает подписать новый контракт с нападающим Александром Овечкиным до открытия рынка свободных агентов 28 июля.

«Я думаю, что обе стороны преследуют одну и ту же цель, и я думаю, что к тому времени мы сделаем это.

Я ожидаю, что мы сделаем это до [открытия рынка свободных агентов]», – сказал Маклеллан.

Срок текущего 13-летнего соглашения россиянина с кэпхитом 9,54 млн долларов в год истекает 28 июля. Он может выйти на рынок свободных агентов, если не подпишет новый контракт со «столичными». 

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