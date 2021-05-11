Владимир Потанин: «Хоккей становится национальной идеей. Это не просто игра №1 в России, а нечто большее»

Председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент «Норильского никеля» подвел итоги финального этапа X Всероссийского турнира среди любительских команд.

«Юбилейные фестиваль в Сочи и весь сезон показали, как выросли интерес к хоккею и качество игры на массовом уровне.

Поздравляю победителей – команда «Монолит» заслуженно завоевал Кубок Крутова. Вместе с тем, победителем можно назвать каждого участника лиги, и сам проект, который, несмотря на все ограничения, продолжает активно развиваться.

Отмечу огромную роль членов «Совета Легенд» Ночной лиги в развитии хоккея в регионах. Растущая популярность лиги и матчей с участием команды «Легенды хоккея» подтверждает тезис о том, что хоккей – не просто игра №1 в России, а нечто большее.

Он становится национальной идеей и несет в общество ценные жизненные идеалы: здоровый образ жизни, дух честного соперничества и чувство командной поддержки.

Хоккей в России объединял миллионы людей во все времена. Начиная с побед легендарной «Красной машины» и продолжая триумфом в олимпийском Пхенчхане-2018. Эти успехи вписаны золотыми буквами в историю нашей страны.

Они создают предпосылки для будущих достижений, потому что ничто так не вдохновляет на подвиги в настоящем, как победы прошлого и чувство единения со страной», – сказал Потанин.

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