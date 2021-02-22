Назаров о деле Панарина: «Прошу его прокомментировать, пусть расскажет правду. Это моя гражданская позиция»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров выступил с разъяснением своих обвинений в адрес форварда .

Ранее он рассказал в интервью, что в 2011 году Панарин, выступавший тогда за «Витязь», после матча в Риге избил девушку, но дело удалось замять.

– Пока лично хоккеист никак не прокомментировал ситуацию. Вас это не удивляет?



– Он же высказался через клуб. Есть ответ с отрицанием, это его право. Я не хочу какой-то там истории. Я хочу извиниться перед пострадавшей девушкой, перед ее отцом за тот поступок Панарина. Я извиняюсь лично. Не Панарин.

Потому что я был главным тренером на тот момент. Да, был молодым, мне было 37 лет. Мне не нужны деньги от Панарина, если кто-то подумал о таком. Я просто хочу, чтобы он прокомментировал ситуацию, о которой знает половина хоккейной страны, если не вся. Это не было ни для кого секретом, просто не выходило наружу столько лет.

– Более девяти лет прошло. Один из основных вопросов, который задают почти все: почему именно сейчас решили огласить события того дня?

– Хороший вопрос. Не знаю. Честно скажу, наверное, повзрослел. Понимаете, когда тебе 37 лет, ты находишься в хайпе, общаешься с серьезными людьми, то ты многого не понимаешь. А когда тебе 46, то ты понимаешь, что в этой ситуации мы были неправы и нужно было поступать по-другому, не скрывать.

Я еще раз хочу извиниться за то, что поступил неправильно и помог Панарину спрыгнуть с этой истории. Я лично помогал ему, и я извиняюсь за это. Прошу его прокомментировать, пусть расскажет правду. Что он скажет? Улыбнется? Хорошо! Те, кто его знает, все поймут.

Такие истории случаются, они не единичны, и все почему-то молчат, забывают. А меня это гложет изнутри, потому и решил рассказать. Это моя гражданская позиция. У Панарина она тоже есть, почему у меня не может ее быть? Если кто-то считает, что я вру, то есть свидетели. Посмотрите, кто был тогда в команде.

– Но Панарин пока хранит молчание, не высказался в интервью, в своих социальных сетях.

– Вы и не услышите ту сторону. Он и не обязан говорить. Я обозначил свою гражданскую позицию, потому что мне стыдно перед отцом той девочки. Так и напишите. А у хоккеистов из того состава обязательно спросите, что было в Риге. Эти ребята неподкупные, за две копейки молчать не будут, – сказал Назаров.

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