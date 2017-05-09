Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кубок Стэнли. Наблюдатели за сотрясениями не могли снять Кросби с игры после контакта с бортом

    Теги травмы Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Билл Дэйли Сидни Кросби видео НХЛ Джон Карлсон Брэйден Холтби

    Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби врезался в борт в концовке первого периода шестого матча с «Вашингтоном» (2:5).

    Нападающий упал в результате контакта с вратарем Брэйденом Холтби и защитником Джоном Карлсоном. Кросби ранее пропустил четвертый матч с «Вашингтоном» (3:2) вследствие сотрясения мозга.

    Несмотря на столкновение с бортом, наблюдатели за симптомами сотрясений не сняли канадца с игры в шестом матче. Наблюдатели не имели соответствующих полномочий. Согласно протоколу, хоккеист должен покинуть площадку, если он ударился головой о лед или если его ударил в голову соперник.

    «Если хоккеист медленно поднялся, это не означает, что его обязательно надо снимать. Протокол должен трактоваться буквально в случае с такими решениями.

    Исследования проводились на протяжении нескольких лет. Было установлено, что удар об лед ведет к сотрясению. С бортами не так», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

    «Вашингтон» творит чудо

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться