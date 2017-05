Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби врезался в борт в концовке первого периода шестого матча с (2:5).

Нападающий упал в результате контакта с вратарем и защитником Джоном Карлсоном. Кросби ранее пропустил четвертый матч с «Вашингтоном» (3:2) вследствие сотрясения мозга.

Несмотря на столкновение с бортом, наблюдатели за симптомами сотрясений не сняли канадца с игры в шестом матче. Наблюдатели не имели соответствующих полномочий. Согласно протоколу, хоккеист должен покинуть площадку, если он ударился головой о лед или если его ударил в голову соперник.

«Если хоккеист медленно поднялся, это не означает, что его обязательно надо снимать. Протокол должен трактоваться буквально в случае с такими решениями.

Исследования проводились на протяжении нескольких лет. Было установлено, что удар об лед ведет к сотрясению. С бортами не так», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

