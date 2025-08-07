Плющев о создании единого оператора судейства в ОКР: «Борьба с судейством не самого высокого уровня всех утомила, претензий так много, что создали этот орган, наверное»

Владимир Плющев оценил идею создания единого оператора судейства в ОКР.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал создание единого оператора спортивного судейства: «В ОКР создана комиссия по судейству, ее возглавил Герой Труда России Аркадий Ротенберг. Пойдем по пути создания единого оператора судейства для всех игровых видов».

«Знаю, что сейчас создана группа при ОКР. Но пока не видел регламента этой группы. Видимо, есть наболевшие моменты в судействе, которые пытаются решить.

Наверное, претензий настолько много, что пошли на такой шаг. Видимо, борьба с судейством не самого высокого уровня всех утомила. Поэтому был создан такой орган», – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.