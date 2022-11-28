Новое исследование показало, что наличие жизненной цели снижает риск смертности на 21,3%. Ученые проанализировали данные 13 тысяч человек

Наличие цели в жизни снижает риск смерти от всех причин вне зависимости от социального статуса, пола или этнической принадлежности, обнаружили американские ученые в исследовании, опубликованном в журнале Preventive Medicine.

Ученые проанализировали данные 13 тысяч граждан США в возрасте старше 50 лет. Участников просили оценить, насколько они чувствуют себя счастливыми. Затем ученые изучили смертность в разных группах опрошенных – за восьмилетний период наблюдений умерли 3253 участника исследования (24,7%). Риск смертности был на 21,3% ниже, если у человека была жизненная цель. Чем четче она была и чем большее место занимала в жизни опрошенного, тем ниже становился риск.

Ученые считают, что эти результаты помогут специалистам в области общественного здравоохранения улучшить показатели здоровья и благополучия населения. «Люди могут рассматривать цель как «психологический» фактор, но ее воздействие на здоровье нельзя объяснить исключительно процессами, происходящими в нашем сознании», – говорит один из авторов исследования Коичиро Шиба, доцент кафедры эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Бостонского университета (BUSPH).