Далалоян о проблеме сексуализации в спорте: «В гимнастике всю жизнь выступали в купальниках. Скорее, проблема высосана из пальца»

Артур Далалоян высказался о проблемах сексуализации и насилия в гимнастике.

— На Западе обсуждения о гимнастике часто, помимо спорта, делятся на две категории — абьюз, насилие тренеров и сексуализация, мол, можно ли выступать в купальниках и так далее. Хотелось бы, чтобы ты высказался — реально проблемы, которыми нужно заниматься, или надумано.

— Ну и вопросики у вас. Так, давайте с абьюза со стороны тренеров начнем — тут есть проблема. У каждого тренера свой подход к тренировочному процессу. И точно так же каждый спортсмен требует исключительного подхода к себе. Бывают тренеры, которые немного перебарщивают в своей строгости к спортсменам, не спорю. Но не могу сказать, что этого много сверхмеры. Да, могут поэмоционировать, но не более того. Может, это не очень хорошо сказывается на детской психике и, может быть, этот момент стоит контролировать.

Теперь насчет униформы. Слушайте, ну в гимнастике вот так повелось, что всю жизнь выступали в трико, купальниках, и ничего сверхъестественного в этом не видели. А сейчас вдруг об этом задумываются. Скорее, проблема высосана из пальца.

— Ты лично рукоприкладство тренеров в отношении детей видел?

— Даже в моем детстве могло быть так: ты забываешь тянуть носочки, коленки не выпрямляешь, и тебя тренер мог слегка тапочкой по ноге стукнуть. Это не какая-то боль, а скорее попытка акцентировать твое внимание, чтобы ты на психологическом уровне запомнил, за чем следить. Но как такового насилия сейчас намного меньше, чем... даже в советские времена, тогда тренеры были сверхстроги.

— В США есть организация SafeSport, в которую может обратиться ребенок с жалобой. Часто это превращается в хайп, но нужна ли нам некая горячая линия, если тебя тапочкой слишком сильно ударили?

— Очень тонкий, щепетильный момент. В некоторых ситуациях, думаю, было бы полезно иметь возможность обратиться в подобную инстанцию. Но опять же, если такая организация будет, то некоторые будут обращаться по стоящим вопросам, а другие — сводить личные счеты. И к чему это приведет? Мне кажется, лучше, если в федерации будет определенный человек, который будет ответственным за эти моменты, — сказал олимпийский чемпион Токио-2020 в команде.