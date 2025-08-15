Кубок NOVA ARENA. «ИрАэро» сыграет с «Факелом», «Кристалл» встретится с КПРФ-2
15 августа пройдет второй игровой день турнира по футзалу Кубок NOVA ARENA.
Все матчи этого предсезонного турнира в прямом эфире покажет Спортс’’ – вот здесь.
Кубок NOVA ARENA
Санкт-Петербург
15 августа
ИрАэро – Факел – 17.30
Кристалл – КПРФ-2 – 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: КПРФ-2 - 3 очка (1 игра), Кристалл – 3 (1), ИрАэро - 0 (1), Факел – 0 (1).
Расписание Кубка NOVA ARENA по футзалу. Спортс’’ покажет все матчи в прямом эфире
Покажем предсезонный турнир в нашем футзале: Кубок NOVA ARENA пройдет в Санкт-Петербурге
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости