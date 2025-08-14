Кубок NOVA ARENA. КПРФ-2 сыграет с «ИрАэро», «Кристалл» встретится с «Факелом»
14 августа пройдет первый игровой день турнира по футзалу Кубок NOVA ARENA.
Все матчи этого предсезонного турнира в прямом эфире покажет Спортс’’ – вот здесь.
Кубок NOVA ARENA
Санкт-Петербург
14 августа
КПРФ-2 – ИрАэро – 17:30
Кристалл – Факел – 20:00
Турнирное положение: КПРФ-2, ИрАэро, Кристалл, Факел – 0 очков (0 игр).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Расписание Кубка NOVA ARENA по футзалу. Спортс’’ покажет все матчи в прямом эфире
Покажем предсезонный турнир в нашем футзале: Кубок NOVA ARENA пройдет в Санкт-Петербурге
