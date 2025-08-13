0

Расписание Кубка NOVA ARENA по футзалу. Спортс’’ покажет все матчи в прямом эфире

С 14 по 16 августа в Санкт-Петербурге пройдет турнир по футзалу Кубок NOVA ARENA.

Все матчи этого предсезонного турнира в прямом эфире покажет Спортс’’ – вот здесь.

На турнире сыграют 4 команды: «Кристалл» (Санкт-Петербург), «ИрАэро» (Иркутск), «Факел» (Сургут) и КПРФ-2 (Москва).

Расписание Кубка NOVA ARENA

Санкт-Петербург

14 августа

КПРФ-2 – ИрАэро – 17:30

Кристалл – Факел – 20:00

15 августа

ИрАэро – Факел – 17:30

Кристалл – КПРФ-2 – 20:00

16 августа

Факел – КПРФ-2 – 12:30

Кристалл – ИрАэро – 15:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Кубок пройдет в формате кругового турнира: каждая команда сыграет с каждой.

Продолжительность матча – два тайма по 20 минут. В случае ничьей назначается серия шестиметровых ударов (до первого промаха). Места на турнире определят по числу набранных очков (3 очка дадут за победу, 2 – за победу по пенальти, 1 – за поражение по пенальти).

