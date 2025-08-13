Расписание Кубка NOVA ARENA по футзалу. Спортс’’ покажет все матчи в прямом эфире
С 14 по 16 августа в Санкт-Петербурге пройдет турнир по футзалу Кубок NOVA ARENA.
Все матчи этого предсезонного турнира в прямом эфире покажет Спортс’’ – вот здесь.
На турнире сыграют 4 команды: «Кристалл» (Санкт-Петербург), «ИрАэро» (Иркутск), «Факел» (Сургут) и КПРФ-2 (Москва).
Расписание Кубка NOVA ARENA
Санкт-Петербург
14 августа
КПРФ-2 – ИрАэро – 17:30
Кристалл – Факел – 20:00
15 августа
ИрАэро – Факел – 17:30
Кристалл – КПРФ-2 – 20:00
16 августа
Факел – КПРФ-2 – 12:30
Кристалл – ИрАэро – 15:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Кубок пройдет в формате кругового турнира: каждая команда сыграет с каждой.
Продолжительность матча – два тайма по 20 минут. В случае ничьей назначается серия шестиметровых ударов (до первого промаха). Места на турнире определят по числу набранных очков (3 очка дадут за победу, 2 – за победу по пенальти, 1 – за поражение по пенальти).
