🫵🏻 «Ему за это ничего не было!» Морган защитил Роналду после удаления, пожаловавшись на Месси 😩

Пирс Морган выложил в соцсетях фрагмент с матча «Интер Майами», на котором Лионель Месси уверенно размахивает локтями в соперника.

Видео, разумеется, можете посмотреть здесь .

Аргентинский непоседа поплатился за свой проступок.

Случилось это несколько месяцев назад. Но главное не это.

Морган сопроводил отрывок словами: «Когда Месси недавно сделал то же самое, ему ничего не не сделали». «Журналист» явно намекал на удаление Криштиану в матче с Ирландией.

Хейтеры налетели в комментариях.

«Пошел жаловаться папочке».

«Когда Роналду сделал ЭТО, ему тоже ничего не было».

«Я знаю, что Роналду замешан в этом твите, но не могу доказать это».

«Ладно, и когда будет следующее интервью?»