🫵🏻 «Ему за это ничего не было!» Морган защитил Роналду после удаления, пожаловавшись на Месси 😩
Пирс Морган выложил в соцсетях фрагмент с матча «Интер Майами», на котором Лионель Месси уверенно размахивает локтями в соперника.
Видео, разумеется, можете посмотреть здесь.
Аргентинский непоседа поплатился за свой проступок.
Случилось это несколько месяцев назад. Но главное не это.
Морган сопроводил отрывок словами: «Когда Месси недавно сделал то же самое, ему ничего не не сделали». «Журналист» явно намекал на удаление Криштиану в матче с Ирландией.
Хейтеры налетели в комментариях.
«Пошел жаловаться папочке».
«Когда Роналду сделал ЭТО, ему тоже ничего не было».
«Я знаю, что Роналду замешан в этом твите, но не могу доказать это».
«Ладно, и когда будет следующее интервью?»