💣 «Галатасарай» готовит новую трансферную бомбу. Все из-за Осимхена?
Очень интересные новости пишет газета GOAL.
Издание утверждает, что «Галатасарай» готовит предложение для «Аталанты» по Адемоле Лукману. Турки хотят предложить за нигерийца €40 млн в январе.
И здесь возникает вопрос: Виктор Осимхен уходит или «Галатасарай» продолжает усиливаться звездами?
Лукман может сыграть не только форварда, но и левого нападающего. Осимхен же, помимо завершителя, может занять правый фланг атаки. Но ведь есть Мауро Икарди, Лерой Сане, Барыш Йылмаз…
Мнения разделились.
💭 «Отлично. Ему пора уходить».
💭 «И что это будет, учитывая, что у них есть Икарди и Осимхен?»
💭 «Этот парень сильно сдал».
💭 «Будет шикарная связка с Осимхеном».
💭 «Сейчас этот парень и 10 млн не стоит».
💭 «Переименуйте уже «Галатасарай» в сборную Нигерии».
Который, кстати, нигерийский паспорт себе оформил.
А в гонку бомбардиров возглавляет Элдор Шомуродов (в "Истамбуле") на пару с Полом Онаучу (в "Трабзонспоре")... и последний тоже бывший форвард сборной Нигерии.