💣 «Галатасарай» готовит новую трансферную бомбу. Все из-за Осимхена?

Очень интересные новости пишет газета GOAL.

Издание утверждает, что «Галатасарай» готовит предложение для «Аталанты» по Адемоле Лукману. Турки хотят предложить за нигерийца €40 млн в январе.

И здесь возникает вопрос: Виктор Осимхен уходит или «Галатасарай» продолжает усиливаться звездами?

Лукман может сыграть не только форварда, но и левого нападающего. Осимхен же, помимо завершителя, может занять правый фланг атаки. Но ведь есть Мауро Икарди, Лерой Сане, Барыш Йылмаз…

Мнения разделились.

💭 «Отлично. Ему пора уходить».

💭 «И что это будет, учитывая, что у них есть Икарди и Осимхен?»

💭 «Этот парень сильно сдал».

💭 «Будет шикарная связка с Осимхеном».

💭 «Сейчас этот парень и 10 млн не стоит».

💭 «Переименуйте уже «Галатасарай» в сборную Нигерии».