Первый сезон Арне Слота в «Ливерпуле» получился блестящим: тренер, впервые возглавивший гранд, сумел с ходу взять титул в Англии. Летом мерсисайдцы потратили на трансферы больше всех в мире – почти 500 млн евро.

Казалось, машину Слота будет не остановить, но сезон-2025/26 начался проблематично. Сперва мерсисайдцы в стиле «Байера» Алонсо вырывали очки в концовках игр , а потом начались поражения.

В семи из десяти последних матчей во всех турнирах «красные» проиграли. Последнее поражение подопечные Слота потерпели от «Манчестер Сити» в 11-м туре Премьер-лиги. В чемпионате «Ливерпуль» набрал 18 очков и на международный перерыв ушел, занимая восьмую строчку в турнирной таблице.

Как подсчитали эксперты LiveScore, мерсисайдцы выдали один из худших стартов действующего чемпиона в истории АПЛ.

За 11 туров меньше очков набирали лишь три действующих обладателя титула: «Блэкберн» в сезоне-1995/96 (14 очков), «Лестер» в сезоне-2016/17 (12 очков) и «Челси» в сезоне-2015/16 (11 очков). В пятерку вошел и «Ман Юнайтед» в сезоне-2001/02, «красные дьяволы» тогда, как и подопечные Слота, набрали 18 очков.

Худшие старты сезона действующих чемпионов в истории АПЛ

Очки после 11-ти первых туров

Мерсисайдцы смогут поправить положение после международной паузы?