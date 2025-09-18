Похоже, Хаби Алонсо после прощания с «Байером» дал Арне Слоту номерок дьявола, которому можно продать душу за зрелищные победы. «Ливерпуль» в этом сезоне вырывает очки в концовках матчей – примерно в таком стиле «фармацевты» сенсационно взяли Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии в 2024-м.

В первом туре АПЛ мерсисайдцы забили «Борнмуту» победный на 88-й минуте, а на 94-й довели счет до 4:2. «Ньюкасл» был повержен благодаря голу Рио Нгумоа на 100-й минуте, победу над «Арсеналом» Доминик Собослаи принес на 83-й, а три очка в игре с «Бернли» Мо Салах добыл, реализовав пенальти на 95-й.

Фанаты решили, что такими результатами «красные» обязаны сделке с потусторонними силами, подопечных Слота в шутку начали называть «клубом дьявола». Матч с «Атлетико» лишь подтвердил мистическую теорию.

Первую победу в новом сезоне Лиге чемпионов «Ливерпулю» принес гол Вирджила ван Дейка на 92-й минуте – 3:2.

В студии CBS за игрой наблюдал Джейми Каррагер. Он бурно встретил победный гол родной команды, от шутки не удержался: «Это клуб дьявола! Клуб дьявола».

Карре новое прозвище «Ливерпуля» понравилось, эксперт и в X пошутил: «Клуб дьявола 😂».

И кто теперь главные «дьяволы» в Англии?