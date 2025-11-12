1 мин.

Кто чаще уступает, играет вничью, побеждает – Opta изучила игровое время команд АПЛ. «МЮ» удивит

Пока клубный футбол ушел на международный перерыв, статистический портал Opta провел очередное исследование по 11-ти турам на старте нового сезона в Премьер-лиге.

Эксперты подсчитали, сколько в среднем во время матча каждая команда английского первенства находится в разных положениях – уступая, играя вничью и побеждая. 

«Манчестер Сити» наибольшее количество времени в этой кампании вел в счете – 55% игровых минут. Может, кого-то удивят цифры «Манчестер Юнайтед», в текущем сезоне «красные дьяволы» 45% времени провели, побеждая. По этому показателю манкунианцы на целый процент оторвались от «Арсенала».

А вот «Вулверхэмптон», недавно расставшийся с тренером, точно не удивит: «волки» чаще всех в лиге уступают в счете – 58% игрового времени. «Вест Хэм» тоже не метит в лидеры, команда в сезоне проигрывала 47% от всех минут в сезоне.

Команд, которые наибольшее количество времени играют при равном счете, несколько: лидирует «Сандерленд», за ним идут «Ньюкасл», «Кристал Пэлас», «Фулхэм» и «Ноттингем». 

Поражения/ Ничьи/ Победы

Opta проводила подобное исследование месяц назад, с тех пор изменилось многое, но уже в октябре лидером по времени в статусе победителя встречи был «Сити»

Дольше побеждают, проигрывают или играют вничью? Opta проанализировала игровое время команд АПЛ

На что вы обратили внимание?

