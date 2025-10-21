🎥 У «Арсенала» – 7 голов с угловых в сезоне. Вспоминаем каждый

Работу Николя Жовера с угловыми в «Арсенале» хвалят еще с прошлого сезона . В новой кампании тенденция продолжается – «канониры» эффективно используют стандарты и много забивают с угловых.

В сезоне-2025/26 подопечные Микеля Артеты семь раз поразили ворота соперников в АПЛ после угловых. Вспомним авторов всех таких мячей:

Риккардо Калафьори «МЮ» в первом туре; дубль Юрриена Тимбера «Лидсу» во втором туре; Мартин Субименди «Ноттингему» в четвертом туре; Микель Мерино и Габриэл Магальяэс «Ньюкаслу» в шестом туре; Леандро Троссард «Фулхэму» в восьмом туре.

C начала сезона-2023/24 «Арсенал» забил 37 голов только в Премьер-лиге, подсчитал официальный аккаунт чемпионата в X.

Отправьте это Симеоне, пусть готовится.